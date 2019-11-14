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الكشف عن ممتلكات والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر

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التاريخ: 14-نوفمبر-2019

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الكشف عن ممتلكات والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر

كشف محامي الدفاع عن والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر عن تقدمه باستئناف ضد قرار وكيل أول نيابة الثراء الحرام الذي ألغى قراراً بالإفراج عن الخضر إلى وكيل أعلى النيابة، وسبب محامي الدفاع الاستئناف للأخطاء الكارثية التي شابت قرار وكيل أول النيابة.

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وقال محامي الدفاع في تصريح صحفي بحسب صحيفة السوداني، إن رئيس النيابة هو من أصدر القرار عملياً، وأضاف “رغم أنه ثبت للنيابة وبما لا يدع مجالاً للشك وحسب مخاطباتها الرسمية بأن الخضر لا يملك غير منزل بمنطقة الفردوس مرهون للبنك العقاري السوداني ومزرعة بالسليت مرهونة لبنك آخر وهو ما أدلى به المتهم في أقواله للنيابة وما أكدته المستندات الصادرة من مسجل عام الأراضي”، وتابع “ورغم ذلك يبقى الخضر في الحبس بأمر رئيس النيابة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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