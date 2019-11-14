مبارك الفاضل: انعدام الرؤية للحكومة قد يعجل برحيلها

شن رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، هجوماً عاصفاً على قوى الحرية والتغيير، وتوقع ان تسبب المشاكسات بين مكوناتها في فشل الحكومة الانتقالية واستقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورسم الفاضل في مؤتمر صحفي امس، صورة قاتمة حول مستقبل الحكومة سياسياً واقتصادياً في وقت دعا الحكومة التحرك لتسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

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وقال الفاضل وفقاً لآخر لحظة: ان انعدام الرؤية والبرنامج لدى الحكومة التي تدير شؤون البلاد دون تقديرات مسبقة قد يعجل برحيلها واستبدالها بحكومة أخرى. وقال ان الحرية والتغيير قائم تحريض المواطنين على المستثمرين، مؤكداً ان ضعف حكومة حمدوك ظهرت من خلال تباين الآراء داخل المكونات السياسية لـ “قوى الحرية والتغيير” وعدم ادراكها بحجم القضايا بالمنقطة لدى بعض السياسيين ووزراء الحكومة الانتقالية منها الحديث عن ضرورة سحب القوات باليمن، وتكثيف الهجوم على دول الخليج.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)