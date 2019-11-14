تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * الكشف عن ممتلكات عبد الرحمن الخضر * الشيوعي: برنامج “قوى الحرية” الاقتصادي سيحول البلاد إلى “قحط” وتفكير وزير المالية “رجعي” * القبض على المدير الأسبق لديوان الضرائب * “الشعبية” بقيادة عقار تطالب بـ(80%) من السلطة بالمنطقتين للحركات المسلحة * تفوقت على (13) مليون طالب وطالبة.. هديل أنور تتوج بطلة لتحدي القراءة العربي بدبي الصيحة: * “الشيوعي”: تفكير وزير المالية رجعي ولن يخدم السودان

* تأجيل امتحانات الشهادة السودانية * اتهام لرئيس “زيرو فساد” بالتزوير في أوراق ثبوتية * محامي الدفاع يكشف عن ممتلكات عبد الرحمن الخضر المجهر: * “خالد سلك”: الشيوعي لا يغير سكرتيره إلا بعد أربعين عاماً أو الوفاة * الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) يرفض تسليم “البشير” للجنائية * “دونالد بوث” يكشف عن تفاهمات بين السودان وأمريكا ستحدث اختراقاً في العلاقات آخر لحظة: Advertisements * مبارك الفاضل يتوقع استقالة “حمدوك” * تأجيل امتحانات الشهادة وزيادة المرتبات في الموازنة * تفاصيل التحقيق مع الخضر بشأن ممتلكاته * نصرة الشريعة: الحكومة (باطلة) دستورياً الجريدة: * حركة مناوي منبر الدوحة سقط مع النظام البائد * “الشيوعي” يطالب الحكومة فرض سيطرتها على ذهب جبل عامر * سائقو الحافلات يحذرون من أزمة وقود بالعاصمة * حركة مناوي منبر الدوحة سقط مع النظام البائد الدار: * تفاصيل مقتل طفل الكلاكلة على يد خالته * الوسط الرياضي يشيع شيخ الإعلاميين الرياضيين أحمد محمد الحسن إلى مثواه الأخير * الفنانة مونيكا تكشف حقيقة فستانها المثير للجدل * الحزب الشيوعي: برنامج “قحت” الاقتصادي سيحول البلاد إلى “قحط” * تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية الخرطوم (أخبار الخليج 365

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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