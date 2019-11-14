مكتب رئيس مجلس الوزراء يدحض استقالة “حمدوك” على خلفية صراعه مع “قحت”

كذب مكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك شائعة تداولت علي نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي تفيد باستقالة حمدوك من منصبه علي خلفية صراعات يينه وقوي الحرية والتغيير وأكد أن رئيس مجلس الوزراء يمارس مهامه بشكل طبيعي.

وقال المستشار الصحفي لرئيس الوزراء البراق النذير الوراق في تصريح صحفي يوم الأربعاء أن هذه شائعة لا أساس لها من الصحة وأوضح أنه القصد منها زعزعة الإستقرار الذي البلاد ووصف الشائعة بالفطيرة التي لاتستند علي وقائع يمكن أن ترقي لمستوي الحقيقة وأعلن إستمرار رئيس مجلس الوزراء في تواصله الداخلي والخارجي من أجل تحقيق اهداف ثورة ديسمبر الظافرة.

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ودعا الوراق لعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات وأكد التوافق التام بينه وقوي الحرية والتغيير وأعلن مساعيه لتنفيذ كافة برامج حكومة الثورة وقطع بان هناك توافق تام بين كافة مكونات الحكومة ووصفها بالمحاولات الخائبة والخاسرة التي لن تؤثر علي حكومة الثورة وأضاف لن تثنيها عن إستكمال أهدافها.

وكانت وسائل إعلام قد تداولت بشكل واسع تقديم رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك استقالته على خلفية صراعات مع قوى الحرية والتغيير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)