الحكومة تُعلن برنامج الإصلاح المصرفي للفترة الانتقالية “السبت”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

من المنتظر أن يُعلن وزير المالية د. إبراهيم البدوي ومحافظ بنك السودان المركزي حسين جنقول مساء السبت المقبل بفندق “السلام روتانا” برنامج الإصلاح المصرفي للمرحلة الإنتقالية.

ومن المُقرر أن يعلن البدوي البرنامج خلال مُخاطبته ندوة القطاع المصرفي والإصلاح الاقتصادي للفترة الانتقالية يُنظمها اتحاد المصارف السوداني بالتعاون مع مركز “شموس ميديا” للإعلام بتشريف رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك.

ويتوقع أن يعلن البنك المركزي مسودة السياسات النقدية للعام ٢٠٢٠م ومرتكزات إصلاح القطاع المصرفي خلال الفتره الانتقالية.

وقال الناطق الرسمي بإتحاد المصارف السوداني د. طه الطيب فى تصريحات صحفية اليوم “الأربعاء” إن الندوة تأتي في اطار المشاركة في دعم جهود الدولة الرامية لبناء اقتصاد معافى يتجاوز الإخفاقات ويقدم رؤية مستقبلية في اطار التحديات السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وأوضح الطيب أن مدراء عموم المصارف وقطاع الأعمال والإعلام سيناقشون من خلال الملتقى القضايا التي تهم الاقتصاد والقطاع المصرفي مثل الصيرفة في السودان والمركز المالي المجمع للقطاع المصرفي منذ العام ٢٠١٢ إلى ٢٠١٨م وأثر التضخم على هذا المركز كما تناقش الندوة أوراق عمل حول القطاع المصرفي والإصلاح الاقتصادي في الفترة الانتقالية إضافة لورقة عن السياسات النقدية يقدمها محافظ بنك السودان المركزي.