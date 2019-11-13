غندور للطالبة السودانية هديل”رفعتي رأسنا بين الامم”…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فازت الطالبة السودانية هديل أنور من السودان ببطولة تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة والتي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمّ تتويجها من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وغرد رئيس المؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور معلقاً علي فوز هديل قائلاً: (رفعتي رأسنا بين الأمم).

وفازت السودانية هديل أنور بلقب “بطل تحدي لقراءة العربي”، خلال الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي بموسمه الرابع، الذي أقيم يوم الاربعاء تحت رعاية وحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واستضافته دار الأوبرا في دبي. وبدا شغف السودانية هديل أنور، بالقراءة عالياً خلال مشاركتها في التصفيات فهي لم تكتف بقراءة 50 كتاباً من أجل خوض التحدي، ليصل حجم قراءاتها إلى 500 كتاب منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، تلك القراءات كانت كفيلة بأن ترفع كفة هديل وأن تصل بها إلى الخمسة الأوائل، ليزيد ذلك من حجم المسؤولية التي تحملها هديل على كتفيها، حيث تقول: «أشعر أنني أحمل آمال شعب كامل على كتفي»، ذلك الشعور كان من شأنه أن يرفع درجة الحماس لدى هديل لتمثيل وطنها في هذا المحفل.