عاجل… تم تأجيل إمتحانات الشهادة السودانية…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الإدارة العامة لامتحانات السودان عن تأجيل امتحانات الشهاده الثانوية للعام 2020م لتكون في 12/4/2020م بدلا من 9/3/2020م. وقال مدير الامتحانات مختار محمد مختار في تصريح لوكالة السودان للأنباء أنه انعقد الاربعاء بمباني الوزارة إجتماع لمجلس الإمتحانات برئاسة وكيلة وزارة التربية والتعليم تماضر الطريقي عوض الكريم حيث تم خلاله مناقشة وظروف الطلاب و تقرر تاجيل الامتحانات من أجل تمكين الطلاب من تكملة المقررات والتركيز والمراجعة ليتمكنوا من الاستعداد لاداء الإمتحانات بصورة جيدة. المادة السابقة انعقاد اللقاء التفاكري الأول لمعاشيي الخدمة المدنية بالخرطوم… المقالة القادمة ماذا دهى علي الحاج؟!.. بقلم الطيب مصطفى

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