عضو السيادي تاور يتسلم مذكرة من أهل الريف الجنوبي بأمدرمان..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سلم عضو مجلس السيادة الانتقالي البروفيسور صديق تاور مذكرة من أعضاء مبادرة اهل الخرطوم بالريف الجنوبي حول قضايا السلام والحكم ومعاناة أهل المنطقة.

وأوضح عضو المبادرة إبراهيم عدلان إبراهيم في تصريح صحفي عقب لقاء الوفد عضو مجلس السيادة أن اللقاء تناول مشاكل خدمات المياه والتعليم والفقر والأراضي المنزوعة عن المواطنين قسرا بالريف الجنوبي.

وقال عدلان إن عضو مجلس السيادة تعهد بالاهتمام بكل ما ورد في المذكرة بالتنسيق مع والي الولاية لاتخاذ الإجراءات المناسبة. المادة السابقة اسمعوا لجمعة الوكيل.. بقلم عبداللطيف البوني المقالة القادمة انعقاد اللقاء التفاكري الأول لمعاشيي الخدمة المدنية بالخرطوم…

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