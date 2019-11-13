رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يُنهي زيارته إلى بروكسل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أنهى رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك والوفد الوزاري المُرافق له أمس، زيارة مُهمّة لعاصمة الاتحاد الأوروبي “بروكسل”، أجرى خلالها عدداً كبيراً من اللقاءات مع المسؤولين والمُؤسّسات، بجانب مُشاركته في اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي.

ووصف وكيل وزارة المالية عثمان الفكي، الزيارة بأنّها من أنجح وأهم الزيارات على الإطلاق، ونوّه للقاءات التي أجراها حمدوك، ومُشاركته في اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، وتقديمه تنويراً أمام البرلمان الأوروبي حول تَطوُّرات الحكومة الانتقالية والأولويات والتّحديات التي تُواجهها، وقال الفكي لـ(الصيحة)، إنّ الزيارة نقلة نوعية في علاقات السودان مع الاتحاد الأوروبى و”سيكون لها ما بعدها”.