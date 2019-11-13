قائد حامية حلايب: مصر ترفض التحكيم الدولي في قضية حلايب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قَطَعَ الخبير العسكري، قائد حامية منطقة حلايب الأسبق اللواء (م) مهندس عبد الرحمن أرباب، بأنّ حلايب سُودانية مئة بالمئة من ناحية القانون الدولي، مهما كان لمصر من براهين، وشدّد على ضرورة مُعالجة النزاع.

ونقلت وسائل إعلام محلية في مصر، على لسان الباحث العسكري المصري محمد الكناني، أنّ الجيش المصري قام ببناء قاعدة عسكرية في مثلث حلايب من ضمن (5) قواعد عسكرية جديدة في البحرين الأحمر والمتوسط.

ونبّه أرباب إلى أنّ الحكومة المصرية فاوضت إسرائيل في منطقة طابا وكسبت الرهان لصالحها، وتساءل: لماذا لا تُفاوض السودان وتثبت بأنّ حلايب مصرية إذَا كَانت تَملك الوثائق التي تُؤكِّد زعمها؟ ودَعا حكومة “حمدوك” لإخطار مصر بالانسحاب الفوري من منطقة حلايب وشلاتين تعزيزاً للعلاقات بين البلدين بالحُسنى أو عبر التحكيم الدولي لأنّ حلايب سُودانية، لتفويت الفُرصة على الجهات التي تود خلق فتنة بين الخرطوم والقاهرة، علماً بأنّ السودان يُعتبر العُمق الاستراتيحي لمصر، وأنّ البلدين لهما قواسم مشتركة لا بُدّ من مُراعاتها.