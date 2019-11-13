وفد المانحين يزور دارفور…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بَحَثَ والي جنوب دارفور المُكَلّف اللواء هاشم خالد محمود مع وفد مجموعة المانحين المُمثلين لسفارات بلدان سويسرا، السويد والمملكة المتحدة برئاسة جين ترانقوس جولاي، والداعمين لمشاريع بناء واستقرار المُجتمعات بولايات دارفور، بَحَثَ سُبُل استمرار الدعومات، خَاصّةً وأنّ السودان يسعى جاهداً لتحقيق السلام الشامل الذي يُمكِّن النازحين من العودة إلى ديارهم الأصلية.

وجاءت الزيارة، للوقوف على مشاريع مُنفّذة بدعمٍ من المانحين بمحليتي عِد الفرسان وكتيلا، وأشاد الوالي بجُهُود المانحين ومُساهمتهم الكبيرة في مشاريع التنمية وتأهيل قُرى العودة الطوعية للنازحين، وقال إنّهم يأملون في مُضاعفة الدعم.

من جانبه، قال رئيس وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تصريح صحفي، إنّ زيارتهم الى الولاية كممثلين لمجموعة من المانحين الداعمين لمشاريع بناء واستقرار مُجتمعات دارفور للوقوف على المشاريع المُنفّذة بعِد الفرسان وكتيلا والتعرُّف على النجاحات التي حققتها، بجانب أوضاع المُجتمعات المُضيفة والنازحين واللاجئين وتحدياتهم.