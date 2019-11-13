بالفيديو: طفل (بردان) يغير فكرة البرنس في برنامجه (عشرة ونسة)

أطلق الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي لاعب المريخ محمد مصطفى البرنس صاحب برنامج (عشرة ونسة) على يوتيوب – أطلف مبادرة إنسانية باسم ( كسوة الشتاء) الهدف منها تجميع الملابس من خلال برامجه الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية .

وأوضح البرنس بأنه أضطر لتغيير رؤية برنامجه المحضور على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب موقف حدث له في الشارع العام حيث استوقفه طفل شكى له البرد حيث قال:(الليلة أنا عملت الفيديو دا براي لانو هسي حصل لي موقف وأنا براي ) مضيفاً بأنه قابل طفل قال له (أنا بردان).

Advertisements

يذكر بأن الناشط محمد مصطفى البرنس كان قد استضاف في برنامجه المشهور العديد من نجوم الفن والإعلام محققاً نسبة مشاهدات عالية من خلال المحاور الجريئة التي يناولها مع ضيوفه أمثال الكاتبة الصحفية داليا الياس والفنانة مونيكا وغيرهن

الخرطوم (أخبار الخليج 365)