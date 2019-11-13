الناير : الإقتصاد يحتاج هيكلة وتجاوب المجتمع الدولي ضعيف

قال الخبير الاقتصادي، د. محمد الناير، إن الاقتصاد السوداني بحاجة لإعادة هيكلة لمعالجة كافة الاختلالات والتشوهات الاقتصادية، وأشار إلى أن تجاوب المجتمع الدولي الضعيف وأنه واحد من الأسباب التي قادت إلى تدهور سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار.

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وأوضح الناير أن الفجوة الكبيرة بين سعر الدولار في السوق الرسمية بواقع 45 جنيهاً، وسعره في السوق الموازية الذي يبلغ 81 جنيهاً واحد من أسباب تدهور سعر الصرف، بجانب التصريحات السالبة لوزير المالية عن الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي.

وأوضح الناير بحسب الشروق – أن ذلك أحدث تشوهات كبيرة في الاقتصاد، مشيراً إلى أنه يحتاج لإعادة هيكلة، مشدداً على ضروة أن تكافح الدولة بكل قوة تهريب الذهب، مبيناً أنه يستغل منه فقط 20% ويهرب 80% إلى خارج البلاد، مشدداً على ضرورة إنشاء بورصة للذهب بأسعار عادلة، وأن تمنع الشركات الحكومية من التجارة في الذهب .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)