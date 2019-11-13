قطار المواصلات ينطلق في 21 نوفمبر الجاري بولاية الخرطوم

قال وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، يوم الأربعاء، إن قطار المواصلات بولاية الخرطوم سيعمل اعتباراً من الـ21 من نوفمبر الجاري، وكشف أن اللجنة الوزارية لمعالجة أزمة المواصلات العامة وقفت قبل يومين على عدد كبير من البصات المتوقفة.

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وأوضح فيصل بحسب وكالة السودان للأنباء، أن البصات الجديدة التي تعمل حالياً في خطوط المواصلات المختلفة يتراوح عددها ما بين 250- 300 بص بشكل يومي، وقال إنه تم استيراد قطع غيار لصيانة البصات المتوقفة حتى تدخل في الخدمة، مبيناً أن البصات القادمة من السعودية وقطر هي بصات تم شراؤها في وقت سابق وهي تحتاج لصيانة لأنها ليست جديدة وإنما مستهلكة وبعضها التي وصلت خضعت لصيانة وتأهيل. وقال فيصل إن هناك بصات سيتم شحنها للسودان من دولة قطر في الـ15 من نوفمبر الجاري.

وذكر أن القطار سيعمل في الجزء الشمالي اعتباراً من الـ21 من نوفمبر الجاري وذلك لأن هذا الجزء جاهز وسيبدأ من محطة الخرطوم بحري وحتى الكدرو والجيلي، وفيما يتعلق بالجزء الجنوبي الذي يبدأ من محطة الخرطوم وحتى الشجرة ثم سوبا يحتاج لبناء بعض المحطات في الطريق مابين الخرطوم والشجرة وتم التوجيه بالبدء في بناء هذه المساطب والمحطات.

ومن المتوقع أن تكتمل خلال أسبوعين ويكون بذلك القطار جاهزاً للعمل من الجيلي وصولاً للشجرة ثم سوبا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)