تيار “نصرة الشريعة”: حكومة الفترة الانتقالية باطلة دستورياً

قطع تيار “نصرة الشريعة ودولة القانون”، ببطلان حكومة الفترة الانتقالية دستورياً. واستهجن عضو المكتب القيادي بالتيار، د. محمد علي الجزولي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، تعيين رئيس وزراء في نظام حكم برلماني قبل تعيين البرلمان نفسه، في صورة وصفها بالشاذة وغير الدستورية.

Advertisements

وانتقد الجزولي الإجراءات التي تتخذها حكومة د. عبدالله حمدوك، مشيراً إلى أنها تتنافى مع مهام واختصاصات الفترة الانتقالية، خاصة اعتزامها التوقيع على معاهدات واتفاقيات دولية كاتفاقية سيداو المتعارضة مع الشريعة الإسلامية، هذا فضلاً عن قيام الحكومة بإجراءات فصل تعسفي لموظفين في الدولة بدون أي حق قانوني، وحذر الجزولي من مغبة تسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، التي قال إن السودان غير موقع عليها وليس للمحكمة ولاية على السودان، مبيناً أن تسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية ستكون لها ارتدادات في الأمن القومي وينعكس سلباً على القضاء والعدالة في السودان .

وفي السياق طالب رئيس تيار نصرة الشريعة ودولة القانون، د. محمد عبدالكريم، بإقالة وزير التربية والتعليم، محمد الأمين التوم، ومدير المناهج د. عمر القراي، لتشكيك الأول في امتحانات الشهادة الثانوية، وتوجه الثاني بمشروع لتجريف قيم الأمة وثوابتها الدينية والإسلامية في مناهج التعليم،

ودعا عبدالكريم الشارع للتحرك بالضغط على الحكومة لإقالة الرجلين وفتح بلاغات للمتضررين من تصريح الوزير في التشكيك في الشهادة الثانوية الذي وصفه بالكارثة القومية، وقال بحسب الشروق – إن التيار يدعو التربويين الوطنيين والمعلمين من أبناء الوطن، للوقوف بقوة لمواجهة مشروع تجريف قيم الأمة وثوابتها في مناهج التعليم وتسميم أفكار الأبناء بمفاهيم شاذة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)