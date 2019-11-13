افتتاح بورصة القضارف بـ(47) ألف جوال

قال مسؤولون ببورصة محاصيل القضارف إن افتتاح البورصة أمس شهد إقبالاً ضعيفاً على الشراء, كاشفين عن حجم المعروض من السمسم في اليوم الأول للبورصة والذي بلغ حوالي 47 ألف جوال , مشيرين إلى أن متوسط سعر القنطار بلغ 4250 جنيهاً وأعلى سعر بلغ 4000 وكشف مدير أسواق المحاصيل بالقضارف مصطفى أحمد الحسين عن دخول عدد 56 شركة للبورصة لشراء محصول السمسم , مشيراً إلى أن متوسط الأسعار التي فتحت بها البورصة أمس بلغت 4250 جنيه .

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وقال مسؤول التسويق بسوق المحصول بالولاية محمد علي صالح إنه تم بيع عدد 12 نمرة وهي عبارة عن عدد الجوالات المعروضة للبيع بحوالي 200 – 700 جوال , مشيراً إلى أن الأسعار تراوحت ما بين أعلاه 4321 جنيهاً وأدناه 3700 جنيه مشيراً لضعف الإقبال على الشراء.

وأشار التاجر بسوق المحاصيل غالب هارون بحسب صحيفة السوداني – إلى افتتاح البورصة بإقبال ضعيف, قال لـ (السوداني) بلغ سعر السمسم النظيف الخالي من العيوب 4000 – 4300 للقنطار, بينما بلغ متبقي أسعار أنواع السمسم الأخرى ما بين 3600 – 3200 للقنطار, مشيراً لوجود سمسم به شوائب وتغير لونه للأحمر بدلاً عن الأبيض ويمثل الأغلبية بالسوق , عازياً عدم خلو السمسم من الشوائب بسبب الأمطار التي هطلت مؤخراً التي تسببت في تغير لون السمسم, مؤكداً على ضعف الإقبال بسبب بداية فتح البورصة لجهة إحجام التجار عن الشراء في البداية لدراسة السوق قبل الشروع في الشراء. وتوقع عدم تزايد الإقبال علي السمسم بسبب المخاطر التي تعرض لها في نهاية الموسم الزراعي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)