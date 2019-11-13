وفد دبلوماسي أوروبي يقف على مشروعات المانحين بجنوب دارفور

كشفت حكومة ولاية جنوب دارفور عن زيارة وفد يُمثل سفارات عدد من الدول الأوروبية العاملة بالسودان برئاسه جين ترانقوس جولاي، في وقت ثمّنت فيه دور وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة بالولاية.

وقال اللواء الركن هاشم خالد محمود والي الولاية في تصريح بحسب (smc) إلتزام الولاية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في تسهيل إجراءات الحركة والتنقل، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع ممثلي السفارات والمنظمات العاملة في المجال الإنساني لتقديم الخدمات وفق الخطة الكلية لحكومة الولاية.

من جانبه أوضح رئيس الوفد جين ترانقوس جولاي أن زيارتهم للولاية تهدف إلى الوقوف على المشروعات والأنشطة بمحليتي “عد الفرسان” و”كتيلة”، بدعم من المانحين بدول سويسرا وبريطانيا والسويد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)