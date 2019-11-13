مبارك الفاضل مخاطباً قيادي بالشيوعي : (قبل ما تتكلم أمشي ذاكر)

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هاجم مبارك الفاضل رئيس حزب الامة القومي، السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، واعتبر الفاضل في مؤتمر صحفي عقده اليوم، هجوم الأخير على السعودية والإمارات استهتاراً بمصالح السودان الإستراتيجية والاقتصادية، وتجاهلاً لما قال إنه دعم اقتصادي كبير حصل عليه السودان من تلك الدول.

ودافع الفاضل بحسب (اليوم التالي) عن استمرارية مشاركة القوات السودانية في حرب اليمن لأنها تحمي المصالح الاستراتيجية للسودان وأمنه القومي، واعتبر الفاضل إعلان بعض المكونات رفضها لهذه المشاركة وتوصيفها بالعبثية يعبر عن عدم وعي من يطلقون الكلام على عواهنه، وقال الفاضل على البعض إن يقرأ قبل أن يطلق الكلام، مؤكداً أن الموقف الصحيح للسودان هو أن يكون جزءًا من التحالف العربي في الخليج بقيادة المملكة والأمارات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)