الخرطوم تعقد الملتقى التفاكرى الأول لمعاشيي الخدمة المدنية

التاريخ: 13-نوفمبر-2019
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أعلنت محلية الخرطوم عن انعقاد اللقاء التفاكري الأول لمعاشيي الخدمة المدنية يوم الأحد المقبل السابع عشر من نوفمبر الجاري بصالة نسيم شبال بالخرطوم بحضور أكثر من (600) معاشياً من مختلف الوحدات الإدارية .
وأكد معتمد المحلية اللواء ركن (م) صبري بشري حسن الشاذلي بأن اللقاء يجئ تنظيمه بالتنسيق مع اتحاد معاشيي المحلية بغرض مناقشة مختلف قضايا الساعة بالاستفادة من خبرات وكفاءات المعاشيين ووصولاً إلى تحسين وتطوير الخدمات بالمحلية عبر اللقاءات التفاكرية معهم والتي تقرر إن تكون نصف شهرية تشمل جلسات تفاكرية بمشاركة عضوية الاتحاد .
وأكد المعتمد بحسب سونا – أهمية اضطلاع المعاشيين بأدوار أكبر خلال الفترة المقبلة باعتبارهم يمثلون الرابط المعرفي بين الأجيال المتعاقبة مما يستوجب الاستعانة بهم في إضاءة معالم الطريق لأجيال الحاضر والمستقبل كما هو معمول به في أغلب دول العالم المتحضرة، مؤكداً بأن الفترة المقبلة ستشهد تكريماً لرموز الخدمة المدنية من المعاشيين والذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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