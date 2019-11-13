وزارة الثقافة والإعلام تبادر بترحيل المواطنين

التاريخ: 13-نوفمبر-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة إنفاذاً لموجهات مجلس الوزراء بادرت وزارة الثقافة والإعلام اليوم كأول مؤسسة حكومية في مشروع ترحيل المواطنين بالعربات الحكومية. Advertisements حيث وجه وكيل أول الوزارة الأستاذ رشيد سعيد بحسب سونا – بمساهمة الوزارة بعربات (هايس) في المشروع، وتسليم العربات للغرفة المركزية لتوصيل المواطنين عبر توظيف العربات الحكومية في سبعة خطوط مواصلات مختلفة، من أجل توفير المواصلات للمواطنين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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