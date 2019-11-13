مجلس الوزراء يستمع لتنوير حول اجتماعات سد النهضة بواشنطن

استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء إلى تنوير من الأستاذة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية ووزير الري حول مشاركتهم في الإجتماعات الثلاثية التي عقدت في واشنطن بشأن قضية سد النهضة بحضور ممثلين للإدارة الأمريكية والبنك الدولي كمراقبين.

وأوضح الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام أن الإجتماعات ناقشت الخلافات التي حدثت في الإجتماعات السابقة، مبيناً أنه تم عقد اجتماع مطول وتم الإتفاق على أنه بحسب خارطة الطريق هناك أربع إجتماعات للجان الفنية لم تعقد بعد لذلك يجب أن يتم إعطاء الفرصة للجان الفنية لمواصلة اجتماعاتها اعتباراً من 15 نوفمبر الجارى باديس ابابا وحتى 15 يناير القادم، وقال إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق كان بها وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى 15 يناير يتم رفع الأمر لرؤساء الدول حسب ما نصت عليه خارطة الطريق أو يتم طلب تدخل من الوسطاء.

Advertisements

وقال وزير الثقافة والإعلام إن وزيرة الخارجية عقدت إجتماعات مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية ومساعديه تم بحث العلاقات الثنائية وقضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتطور الذي حدث فيها .

وأبان بحسب سونا – أن وزيرة الخارجية قدمت أيضاً لمجلس الوزراء تنويراً حول إجتماعات دول الإيقاد بأديس أبابا وهي إجتماعات خاصة بمشكلة جنوب السودان وناقشت نتائج القمة الثلاثية التي عقدت بمدينه عنتبي اليوغندية، والتي شارك فيها السودان بوفد برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، مبيناً إن القمة أعطت مهلة 100 يوم لتشكيل الحكومة الجديدة بدولة الجنوب.

وقال إن إجتماعات الإيقاد أمنت على ما تم التوصل إليه في القمة الثلاثية وطلبوا من الدول الأعضاء بذل مزيد من الجهد حتى يصل الفرقاء الجنوبيين إلى اتفاق خلال ال 100 يوم وذلك حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)