تاور يتسلم مذكرة أهل الريف الجنوبي أمدرمان

التاريخ: 13-نوفمبر-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة تسلم عضو مجلس السيادة الانتقالي البروفيسور صديق تاور مذكرة من أعضاء مبادرة أهل الخرطوم بالريف الجنوبي حول قضايا السلام والحكم ومعاناة أهل المنطقة. Advertisements وأوضح عضو المبادرة إبراهيم عدلان إبراهيم في تصريح صحفي بحسب سونا – عقب لقاء الوفد عضو مجلس السيادة أن اللقاء تناول مشاكل خدمات المياه والتعليم والفقر والأراضي المنزوعة عن المواطنين قسراً بالريف الجنوبي. وقال عدلان إن عضو مجلس السيادة تعهد بالاهتمام بكل ما ورد في المذكرة بالتنسيق مع والي الولاية لاتخاذ الإجراءات المناسبة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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