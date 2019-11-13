بالفيديو : عازف شهير يروي قصة الملائكة (جبريل وميكائيل ) بفرقة الموسقار محمد الأمين

أوضح عازف الكمان الشهير صاحب مشروع سحر الكمنجة الموسيقار عثمان محي الدين بأنه وصل درجة من الاحترافية تجاوز من خلالها محطة الوقوف خلف أي فنان كعازف معتزا في ذات الوقت بتجربته كعازف بفرقة الفنان الكبير الموسيقار محمد الأمين مشيراً إلى أنه كان يقدم مبادرات موسيقية أثناء البروفات التي كان يؤديها وجدت ثناء وإشادة منه.

وروى محي الدين موقفاً طريفاً أثناء أول بروفة مع الموسيفار محمد الأمين عام 1993م عندما كانت الفرقة تؤدي أغنية (مراكب الشوق) موضحاً بأنه اقترح إضافة أثناء توزيع الأغنية مقترحاً إدخال خط ثاني (هارموني) الشي الذي نال استحسان الموسيقار ليعلق معبراً عن هذه الإضافة بقوله : (طيب يا أخوانا خلاص الملائكة كان معانا جبريل وميكائيل كمنجات يا أخوانا الملائكة تشتغل الخط الأول وبقية الشباب يشتغلوا الخط التاني).

وخلال حوار على مواقع التواصل الاجتماعي تناول الموسقار عثمان محي الدين العديد من جوانب مسيرته الفنية متناولاً اختياره كنموذج للمهاجر الناجح في بريطانيا عام 2007م حيث كتب عنه (غوردون بروان-رئيس وزراء بريطانيا)في كتاب اسمه ابطال كل يوم في بريطانيا.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)