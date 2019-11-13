بالاسماء..نشر كشف مجلس إدارة الأهلي شندي الجديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصدر الإتحاد السوداني لكرة القدم قرارا بتكوين لجنة تطبيع لنادي الأهلي شندي لتسيير شؤون النادي الإدارية والفنية والمالية، وعقدت جمعية عمومية انتخابية لانتخاب مجلس إدارة جديدة في فترة تم تحديدها ب 60 يوما،وتم اختيار السيد عباس حسين رئيسا للجنة، وأزهري محمد علي نائبا للرئيس، وسيد أبشر أمينا عاما، وعثمان التاج أمينا للمال، وعضوية كل من نزار عبدالغني، جورج فادي، خليفة مبارك، عبدالمنعم عثمان، عمر مصطفى أمين احمد إدريس، خليفة قسم السيد، حاتم عبدالسلام الطامح،يذكر أن نادي الأهلي شندي كان يعيش فراغا إداريا كبيرا في الفترة السابقة. المادة السابقة رشا الرشيد لم تصل إلى إتفاق مع فضائية الهلال

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