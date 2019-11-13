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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
نجحت المطربة السودانية الصاعدة إيمان أم روابة في صنع قاعدة جماهيرية عريضة وذلك بعد ظهروها المتكرر عبر مقاطع فيديو من حفلات تغنت فيها مؤخراً.
وبحسب موقع النيلين فقد اشتهرت أم روابة بتقديم أغاني الحماس والسيرة إضافة لبعض الأغنيات الشهيرة.
بعض مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أن إيمان تحظى بشعبية جارفة بإحدى ولايات السودان, وتعد المطربة الأولى في هذه الولاية وقال هؤلاء بحسب ما نقل عنهم محرر موقع النيلين: (في بعض المناطق يقولون الما غنت ليهو أيمان أم روابة في زواجه فزواجه ناقص).
ووفقاً لمتابعات موقع النيلين فقد نشرت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صوراً حديثة للمطربة الصاعدة تظهر من خلالها وهي تغني في إحدى صالات العاصمة الخرطوم وهو ما يؤكد أن المطربة أصبحت من نجمات الشباك بالعاصمة أيضاً.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة..الفنانة إيمان أم روابة تصل العالمية وتسحر جمهورها بصور حديثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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