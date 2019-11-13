نجم الزمالك المصري على أبواب الدوري السوداني

الخليج 365 :

تلقى حازم إمام قائد نادي الزمالك المصري والظهير الأيمن للفريق الكروي، عدة عروض من أندية سودانية، والرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وقال مصدر بالزمالك، أن اللاعب تلقى عروض من ناديي الهلال والمريخ السوداني ولكن شفوية وليس رسمية ، وبالتالي الزمالك لم يصل له أي عرض حتى الآن.

وأضاف المصدر ان حازم إمام يرغب في تعديل عقده ماديا، لذلك يتواصل مع بعض وكلاء اللاعبين لمناقشة العروض والضغط على إدارة الزمالك بتعديل تعاقده أو رحيله.

واختتم بأن حازم إمام غاضب من تصرفات مجلس الإدارة بعدم وضع أسمه في قائمة اللاعبين التي يتم تعديل تعاقدهم، رغم حصوله على وعد بتعديل عقده.