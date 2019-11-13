شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن الكرواتي زدرلفكو مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم لمواجهة ساوتومي عند التاسعة مساء اليوم الأربعاء لحساب الجولة الأولى لتصفيات كان الكاميرون 2020.

وخلت التوليفة من اللاعبين يونس ويس وظهر شرف الدين شيبوب وحيدا من اللاعبين الذين استدعاهم الكرواتي مؤخرا.

وتتكون التشكيلة من ابوعشرين، أمير كمال، بوي، أطهر، السموأل ميرغني، محمد الرشيد، ابوعاقلة عبد الله، شيبوب، التش، رمضان عجب ووليد الشعلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجآت في تشكيلة صقور الجديان أمام ساوتومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.