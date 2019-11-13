التاريخ: 13-نوفمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة Advertisements أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قراراً أعفى بموجبه ليمياء عبد الغفار خلف الله من منصب الأمين العام للمجلس القومي للسكان . وفي المقابل قام بتعيين وصال حسين عبد الله في ذات المنصب بحسب (اليوم التالي) ، وذلك وفقاً لتوصية من وزيرة العمل والتنمية الإجتماعية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين “وصال حسين عبد الله” أميناً عاماً للمجلس القومي للسكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.