العدل والمساواة تلتقي المستشارة الأمريكية لشؤون السودان

كشفت حركة العدل والمساواة عن عقد لقاء مع مستشارة المبعوث الأمريكي لشؤون السودان وجنوب السودان بشأن تحقيق السلام الشامل بالبلاد، في وقت أكدت فيه إنفتاحها على كافة الأطياف السياسية من أجل عملية السلام.

Advertisements

وقال نهار عثمان نهار الأمين السياسي للحركة في تصريح بحسب (smc) إن اللقاء تناول رؤية الحركة حول العملية السلمية وتحقيق السلام الشامل بالبلاد، مشيراً إلى أنهُ تم الإتفاق على أهمية الإلتزام بإتفاقية جوبا فيما يخُص تعيين الولاة والمجالس التشريعية وإرجائه لحين الوصول لسلام شامل لجهة أن أي خطوة أُحادية يُمكن أن تنسف ما تم التوصل إليه حتى الآن، مؤكداً ضرورة إكمال ملف الترتيبات الأمنية للحركات الموقعة على السلام.

وكشف نهار عن وجود إتصالات مع مختلف المكونات السياسية بغرض تحقيق السلام والإستقرار، فضلاً عن إنجاح الفترة الإنتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)