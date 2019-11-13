ضبط وقود مهرب لدولة مجاورة وألعاب نارية وكريمات في طريقها للبلاد بالبحر الأحمر

التاريخ: 13-نوفمبر-2019
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تمكنت إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر من ضبط (2) عربة لوري تحمل (60) برميل جازولين سعة (44) جالونا، وعربة أخرى تحمل (30) جركانة بنزين سعة (36) جالوناً كانت في طريقها للتهريب لإحدى دول الجوار، إثر توافر المعلومات والمتابعة الدقيقة من منسوبي مكافحة التهريب بالمنطقة.
كما ضبطت مكافحة التهريب عربة (لوري) تحمل (30) كرتونة من المواد الغذائية المختلفة، وعربة (بوكس) تحمل (30) طرد كبير ألعاب نارية، وتم ضبط (200) كرتونة كريمات محظورة كانت مخبأة بأحد المنازل.
وبحسب اليوم التالي نقلاً عن إعلام إدارة الجمارك أنه تم تحرير إعلانات حجز للبضائع المهربة ووسائل النقل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية توطئةً لتقديمهم إلى العدالة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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