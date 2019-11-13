تأجيل امتحانات الشهادة السودانية من مارس إلى أبريل

التاريخ: 13-نوفمبر-2019 فى : أخبار 19 مشاهدة Advertisements أعلنت الإدارة العامة لامتحانات السودان عن تأجيل امتحانات الشهاده الثانوية للعام 2020م لتكون 12 ابريل 2020م بدلاً من 9 مارس 2020م. وقال مدير الامتحانات مختار محمد مختار في تصريح صحفي بحسب (اليوم التالي) إن مجلس الإمتحانات عقد اليوم الأربعاء اجتماعاً برئاسة تماضر الطريفي عوض الكريم وكيلة وزارة التربية والتعليم، وتم خلاله مناقشة ظروف الطلاب، وتقرر تأجيل الامتحانات من أجل تمكين الطلاب من تكملة المقررات والتركيز و المراجعة ليتمكنوا من الاستعداد لأداء الإمتحانات بصورة جيدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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