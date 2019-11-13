فيصل : الاتحاد الأوروبي يتعهد بالعمل لعودة السودان للساحة الدولية

التاريخ: 13-نوفمبر-2019
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أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، على أن تجهز الحكومة قائمة بالمطلوبات والأولويات حتى يدخلوا في تصنيف المشاريع التي يمكن أن يسهموا في تنفيذها.
واستمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، إلى تنوير حول زيارته لمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل ولقاءاته مع قادة الاتحاد، حيث وجدت الزيارة ارتياحاً طيباً وكانت ناجحة وإيجابية، ومثلت محطة مهمة في عودة السودان للمجتمع الدولي.
وقال فيصل في تصريحات صحفية،بحسب الشروق – إن الوفد وجد استقبالاً حاراً يبعث على الفخر، حيث التقى حمدوك بكل المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، وعقد اجتماعاً مطولاً مع مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والذي يضم وزراء خارجية الاتحاد وناقش معهم برنامج الحكومة خلال الفترة الانتقالية وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة، وما يمكن للاتحاد أن يقدمه من مساهمات لدعم السودان.
وأضاف فيصل أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي عبروا عن حرصهم لبناء علاقة استراتيجية مع السودان ومتابعة الأوضاع فيه بشكل دقيق، وتعهدوا بمساعدة السودان في العودة إلى الساحة الدولية والتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن الوزراء المرافقين لرئيس الوزراء، عقدوا اجتماعات ثنائية مع نظرائهم ومع بعض المنظمات، نتج عنها مشروعات مشتركة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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