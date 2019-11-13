المعلمون العائدون من الجنوب يكشفون حقيقة (كتائب النور)

انتقدت لجنة المعلمين العائدين من دولة جنوب السودان الربط بين منسوبيها ومجموعات كتائب النور التى كانت تبعثها وزارة التعليم الاتحادي إلى جنوب السودان قبل الانفصال.

وقال الأستاذ عبدالرحيم بحر الدين الناطق الرسمي بإسم اللجنة في تصريح صحفي لـ( أخبار الخليج 365) إن هنالك لبث كبيرة لدى بعض الجهات التى تخلط بين كتائب النور التى كانت تضم قوافل من المعلمين تغادر من الخرطوم إلى جوبا ومدن الجنوب الأخرى بهدف دعم التعليم من خلال اتفاق توأمة بين التعليم في الجنوب والخرطوم ، وبين المعلمين السودانيين العائدين من الجنوب بسبب الانفصال .

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وأكد “بحر ” إن المعلمين العائدين من الجنوب هم من أبناء الشمال ولكنهم كانوا مقيمين في الجنوب في ظل الدولة الواحدة واضطروا إلى العودة للشمال بعد الانفصال بسبب سياسة التعامل بالمثل .

وكشف بأن كتائب النور هي مجموعات من المعلمين يتم تعيينها في الشمال وكانت تمضي فترة إعارة لأعوام محددة للعمل بالجنوب وكل استحقاقاتهم المالية كانت تصرف من الشمال عكس المعلمين العائدين بسبب الانفصال .

ودعا إلى على عدم الربط بينهم وهذه المجموعات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)