لينا الشيخ : الإتحاد الأوروبي تفهم مطلوبات المرحلة الإنتقالية في السودان

عاد رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك، والوفد المرافق له إلى البلاد بعد أن اختتم زيارة للعاصمة البلجيكية بروكسل استغرقت يومين بدعوة من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، في تصريح صحفي بمطار الخرطوم، أن الزيارة جاءت فى إطار انفتاح الحكومة الانتقالية على الاتحاد الأوروبي.

وقالت بحسب الشروق – إنها أسهمت في تأكيد الصورة الطيبة للسودان أثناء ثورة ديسمبر، وأكدت دعم الاتحاد الأوروبي لتجاوز المشكلات التي تواجه الحكومة.

وأشارت إلى أن الزيارة شكلت تمهيداً لمؤتمر أصدقاء السودان المزمع عقده بالخرطوم الشهر المقبل.

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ونوهت إلى أن اللقاءات التي أجراها رئيس الوزراء مع كبار المسؤولين شملت الممثلة السامية للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي والأمين العام لمجموعة الدول الأفريقية الكاريبية الباسفيكية. إضافة إلى لقاء الجالية السودانية ببروكسل.

كما خاطب رئيس مجلس الوزراء أعضاء البرلمان الأوروبي مستعرضاً أبرز تحديات الفترة الانتقالية.

وأشارت لينا إلى أن الاتحاد الأوروبي قد أبدى تفهماً كبيراً لمطلوبات وأولويات الفترة الانتقالية ووعد ببذل قصارى الجهد لدعمها.

وكان في استقبال السيد رئيس مجلس الوزراء بمطار الخرطوم السفير عمر بشير مانيس وزير رئاسة مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين بالدولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)