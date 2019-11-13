إبراهيم الشيخ: ساعون للتوافق حول تعيين الولاة

أكدت قوي إعلان الحرية والتغيير أن تعيين الولاة والمجلس التشريعي سيتم بالتوافق والتراضي مع كل المكونات المعنية بهذا الشأن، في وقت كشفت فيه عن وجود رغبة قوية بين جميع الأطراف للوصول لتفاهمات حول مسألة الولاة والمجلس التشريعي.

Advertisements

وقال إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بقوي الحرية والتغيير بحسب (smc) إن تعيين الولاة أصبح ضرورة تماشياً مع مطلوبات المرحلة الإنتقالية، مبيناً أن المشاورات مستمرة مع كافة الأطراف للوصول لرؤية مشتركة حول القضايا الوطنية الكبري وعلى رأسها تحقيق السلام والإستقرار بالبلاد.

وأكد الشيخ بعدم وجود مصلحة لإقصاء أي أحد من المكونات السياسية من أجل عملية البناء الوطني، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تقديم تنازلات حقيقية في سبيل الوصول لسلام شامل وعادل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)