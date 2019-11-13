التاريخ: 13-نوفمبر-2019
23 مشاهدة
أكدت قوي إعلان الحرية والتغيير أن تعيين الولاة والمجلس التشريعي سيتم بالتوافق والتراضي مع كل المكونات المعنية بهذا الشأن، في وقت كشفت فيه عن وجود رغبة قوية بين جميع الأطراف للوصول لتفاهمات حول مسألة الولاة والمجلس التشريعي.
وقال إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بقوي الحرية والتغيير بحسب (smc) إن تعيين الولاة أصبح ضرورة تماشياً مع مطلوبات المرحلة الإنتقالية، مبيناً أن المشاورات مستمرة مع كافة الأطراف للوصول لرؤية مشتركة حول القضايا الوطنية الكبري وعلى رأسها تحقيق السلام والإستقرار بالبلاد.
وأكد الشيخ بعدم وجود مصلحة لإقصاء أي أحد من المكونات السياسية من أجل عملية البناء الوطني، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تقديم تنازلات حقيقية في سبيل الوصول لسلام شامل وعادل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم الشيخ: ساعون للتوافق حول تعيين الولاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.