طلاب جامعة القضارف يتخوفون من تجميد العام الدراسي

التاريخ: 13-نوفمبر-2019
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تخوف طلاب جامعة القضارف من تجميد العام الدراسي الحالي بسبب الفراغ الإداري الذي تعيشه الجامعة عقب إقالة المدير السابق، مشددين على أنه في حال تطاول أمد عدم تسمية مدير جديد فإن ذلك يؤدي لتعطيل مشوارهم الأكاديمي.
وطالبت مبادرة طلاب جامعة القضارف وزيرة التعليم العالي بالمسارعة في تسمية مدير للجامعة في أعقاب اعتذار المدير الذي تم تكليفه ضمن قرارات الوزيرة الأخيرة.
وقال المتحدث باسم المبادرة سامح عبد العزيز بحسب الشروق – أنهم يعانون ظرفاً أكاديمياً خاصاً يجعل من المهم مساواتهم برصفائهم في الجامعات الأخري التي استأنفت الدراسة وانتظم طلابها.
وأشار إلى تعطل الحياة الجامعية تماماً، مما سيتسبب في أضرار قد تصل درجة التجميد الأكاديمي. معبراً عن استعدادهم العمل بروح الثورة من أجل إسناد المدير المرتقب حتى يتمكن من إحداث التغيير المنتظر على مستوى العمادات والإدارات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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