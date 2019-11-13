شركة السكر السودانية: التكلفة النهائية للأسعار خاضعة لموازنة 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دعت عضو مجلس السيادة، عائشة موسى، يوم الأربعاء، للاهتمام بأوضاع العاملين في مصانع السكر، والعمل على مراجعة أجورهم.

وتلقت عائشة في القصر الرئاسي، تنويراً حول أداء شركة السكر السودانية، من مدير عام الشركة سيف الدين سليمان الوقيع.

ونقل الوقيع اهتمام مجلس السيادة بالأسعار المتوقعة لإنتاج السكر خلال الموسم، مشيراً إلى أن تحديد التكلفة النهائية خاضع لموازنة العام 2020.

ولفت إلى أن الاجتماع استعرض التحديات التى تواجه الشركة وعلى رأسها الإعفاءات الجمركية، ودعم أسعار وقود المصانع .