إرتفاع في أسعار الأسمنت والسيخ بأسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف تجار الأسمنت والسيخ لـ(السوداني) أمس، عن ارتفاع الأسعار وتوقف بيع السيخ بنظام الدفع الآجل بسبب ارتفاع الدولار .

وكشف مدير التسويق بشركة أسمنت عطبرة معتز حسن لـ(السوداني) أمس، عن زيادة في الأسعار بواقع (100) جنيه للطن من المصانع بسبب ارتفاع الدولار، مبيناً أن سعرأسمنت عطبرة بلغ (8,150)جنيهاً سعرالمصنع والتكامل (8,150)جنيهاً. ونوه إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج لأسباب فنية خلال الفترة الماضية انعكس على حجم العرض بالأسواق وساهم في زيادة السعر، ولفت لدخول مصنع أسمنت بربر للإنتاج بعد توقف لقرابة الأسبوعين نتيجة لوجود مشاكل في الفلاتر. وأوضح أن أسعار السوق حالياً تتراوح ما بين (9,300-9,700)جنيه أما سعر القطاعي (9,800-10) آلاف جنيه، وتوقع تراجع في الأسعار خلال الأيام المقبلة بعد طرح إنتاج المصانع التي توقفت خلال الفترة الماضية.

وقال تاجر أسمنت بسوق بحري فضل حجب اسمه لـ(السوداني) أمس ، إن هنالك زيادة في أسعار الأسمنت بسبب ارتفاع الدولار خلال الفترة الأخيرة وبلغ سعر أسمنت عطبرة (10) آلاف جنيه وسعر طن أسمنت صخرالسودان (9,400)جنيه، وأوضح أن معظم مصانع الأسمنت متوقفة بسبب الأعطال الفنية مما ساهم في ضعف حجم العرض بالأسواق .

وأشار مدير مبيعات سيخ أوميقا محمد عبدالله لانتعاش سوق السيخ عقب الفترة الانتقالية نتيجة الاستقرار السياسي بدليل زيادة حجم المبيعات نحو (50%) ، مبيناً سعر السيخ يتراوح ما بين (52-50) ألف جنيه، موضحاً تأثر سعر السيخ نسبة لتذبذب الدولار، كاشفاً عن توقف بيع السيخ بنظام الدفع الآجل ، مبيناً أن سعر سيخ الأسعد (52)ألف جنيه أبانوب وأوميقا (51)ألف جنيه وبقية المصانع (50) ألف جنيه للطن، كاشفاً عن توقف بعض المصانع عن البيع نتيجة لتذبذب الدولار والبيع بالخسارة، وطالب محمد بتوفير الكهرباء والجازولين للمصانع لاستمرار عمل الإنتاج اليومي .

وأكد تاجرأسمنت بسوق السجانة ارتفاع سعرالأسمنت نتيجة لضعف المعروض بالأسواق، وقال إن الأسعار تتراوح ما بين (9,300-10) آلاف جنيه، واصفاً القوى الشرائية بالضعيفة ، مبيناً أن سعر أسمنت عطبرة (9,200)جنيه وصخر السودان (9,400)جنيه.