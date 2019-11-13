لا ثقة لنا في الجامعة العربية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

المشكلة السودانية التي طال امدها واستعصت علي الحل رغم تعاقب الحكومات ، هاهي هذه الازمة داخل اروقة الجامعة العربية في سعي من الاخيرة لعلاج اشكال مرت عليه عقود فهل ياتري تفلح هذه المرة في ما فشلت فيه وفشل فيه اخرون وتضع حدا للمشكلة او علي الاقل تسهم في علاجها وايقاف معاناة الجمهور السوداني المتعطش لانهاء الحرب واحلال السلام محل الاقتتال.

اوردت الانباء ان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط بحث مع أمين عام الجبهة الثورية، دكتور جبريل إبراهيم، آخر مستجدات العمل الجارى للتوصل إلى اتفاق بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية وفق الاتفاقات الموقعة بين الطرفين فى سبتمبر ونوفمبر 2019. وأكد أبو الغيط، خلال اللقاء، حسبما صرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، على أهمية معالجة جميع القضايا العالقة بالسرعة الممكنة كى يتسنى للسودان أن يثبت من دعائم الأمن والاستقرار فى ربوع البلاد وعبور تحديات هذه المرحلة الانتقالية الهامة، وبما يفتح المجال أمام الانطلاق فى مسيرة التعافى الاقتصادى والتنمية المستدامة والجامعة.

دكتور جبريل إبراهيم من جهته قدم عرضاً شاملاً حول تطور مفاوضات السلام الجارية والدور المأمول لجامعة الدول العربية لمساندة السودان فى هذه المفاوضات إلى أن تكلل بالنجاح، وكذا فى دعم مجمل استحقاقات المرحلة الانتقالية على جميع المستويات السياسية والإنمائية والإغاثية. وأثنى جبريل بصفة خاصة على الدور الذى كانت الجامعة قد اضطلعت به فى رعاية والمشاركة فى جميع منابر المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.

ونحن نقرا هذا الخبر نستغرب اولا من دكتور جبريل وهو يعول علي نجاح الجامعة العربية صاحبة الصحيفة الممتلئة فشلا والتي يمكننا القول جازمين انها لم تنجح مطلقا في علاج اي مشكلة توسطت فيها.

اننا بحق لانعول علي الجامعة العربية غير مستقلة القرار ولا امينها العام غير الحر في تفكيره ورؤاه وهذه التقارير المتضافرة عن ارتباطه المشبوه بمشيخات الخليج وتلقيه الرشاوي لتسخير الجامعة كمنبر يفرق العرب ويخدم عدوهم ويكفي الجامعة خزيا مواقفها الغير محترمة من سوريا وحركات المقاومة .

لاخير يرتجي من الجامعة العربية ولا امينها العام ولا ننتظر منها خطوة ايجابية لمصلحة الشعوب وليتها تترك قضيتنا ولاتتدخل فيها فانه لاشان لها بها ولاثقة لنا فيها .