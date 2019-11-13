الشهيد القائد بهاء أبو العطا .. بقلم محمد عبدالله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هناك مجاهدون لاتعرفهم الامة ولايذيع صيتهم ويطرق ذكرهم الاذان الا بعد استشهادهم لتكون حياتهم السرية البعيدة عن الاضواء درسا في التفاني والايثار والاخلاص وعدم الرغبة في الشهرة غير ٱبهين بجهل الناس بهم وعدم تعرفهم عليهم مع عظم الدور الذي يقومون به والتضحيات الجسام التي يبذلونها والمهام العظيمة التي يؤدونها ، لايضرهم ان يجهلهم اهل الارض مادامت السماء تعرفهم وتعلي شانهم.

من هؤلاء القادة العظام الشهيد القائد بهاء ابو العطا الذي ارتقي شهيدا بعد حياة حافلة بالجهاد والملاحقة والتضحيات وقد سجل الفارس اسمه في أنصع صفحات التاريخ في استمرار المعركة التي ظل الدم ينتصر فيها علي السيف.

الشهيد بهاء سليم أبو العطا قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية اصبح مصنفا لدى كيان الاحتلال كواحد من أبرز المطلوبين مؤخرا على مستوى الإقليم بأكمله، وليس على نطاق القطاع.

ولد الشهيد القائد “بهاء سليم أبو العطا” في حي الشجاعية الصمود والتحدي بمدينة غزة في 25/11/1977م، وينحدر من عائلة عريقة ومجاهدة.

درس الشهيد “ابو سليم” في مدارس الشجاعية، وأنهى مرحلة الثانوية وواصل مسيرته الجامعية ودرس علم الاجتماع.

الشهيد متزوج وله خمسة أبناء، وهم (سليم 19عاما، ومحمد 18 عاما، وإسماعيل 15 عاما، وفاطمة 14 عاما، وليان 10 أعوام).

التحق الشهيد “أبو سليم” في صفوف حركة الجهاد الاسلامي منذ بداية العام 1990، وتدرج في العمل التنظيمي ” حتى اصبح قائد المنطقة الشمالية بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين.

قاد الشهيد جولات التصعيد والحروب على قطاع غزة بنفسه، فكان نعم القائد في الميدان ونعم الموجه للجنود..

وقد تعرض الرجل لثلاثة محاولات اغتيال كان آخرها عام 2014 خلال العدوان على غزة.

استهدفت قوات الاحتلال منزل الشهيد بهاء أبو العطا بالصواريخ فجر الثلاثاء 12/11/2019، مما أدى إلى استشهاده هو وزوجته وإصابة أبنائه بجراح.

قبل اغتيال العدو للقائد الكبير أبو العطا تحدّث الإعلام الصهيوني عن شخصيته ودوره المهمّ على صعيد المقاومة.

ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية في تقرير لها نُشر مؤخرا أن أبو العطا يعد من أكثر الشخصيات العسكرية المقربة من إيران وأكثر المؤيدين لها، واصفة إيّاه بأنه من أكثر الشخصيات خطرًا على “اسرائيل”، إلى جانب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وقائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية اللواء قاسم سليماني.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين صهاينة قولهم إن أبا العطا “شارك في التخطيط لهجمات ضد “إسرائيل” وأشرف على صنع الأسلحة وتحسين قدرات إطلاق الصواريخ بعيدة المدى، وينظر إليه في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية كعنصر تصعيد”.

الصحيفة لفتت الى أن “أبا العطا معروف لدى الجيش الإسرائيلي بأنه أمر بإطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات، في أبريل الماضي”.

وأوردت الصحيفة تصريحا للناطق باسم جيش العدو رونين منليس قال فيه إن “هناك العشرات من البلدان حول العالم تحاول تحسين الوضع الإنساني في القطاع، ولكن في الوقت نفسه هناك رجل داخل غزة يدعى أبو العطا، ورجل خارجها يدعى زياد النخالة أمين عام الجهاد، يحاولان نسف ذلك”، وفق مزاعمه.

من جهتها قالت القناة الثانية الإسرائيلية إن أبا العطا هو صاحب القرار في إطلاق الصواريخ على المستوطنات الجنوبية، كاشفة أن الإدارة الأميركية أصدرت مجموعة من العقوبات بحقه.

هنيئا لك ابا سليم وانت تنضم الي ركب قافلة الشهداء القادة الذين ستكون دماؤهم وقود النصر باذن الله..