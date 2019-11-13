كفى متاجرة ياغندور فلست من الناصحين

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

عندما يقوم شخص ما – طبيعي او اعتباري -بممارسة عمل ما لفترة طويلة دون ان يسمع او يأبه لاعتراضات الاخرين علي عمله مستغلا قوة معينة تمكنه من الاستمرار في فعله الذي لايرتضيه الناس في هذه الحالة فان هذا الشخص لايكون اهلا اصلا للاعتراض علي ذات الفعل ان راي غيره يقوم به ، وليس له الحق ادبيا ولا اخلاقيا في انتقاد من يفعل ذات الفعل الذي كان يفعله والا كان متصفا بعديم الحياء والذي يتاجر بالمواقف سعيا وراء كسب معين وهذه بلا شك ليست من صفات المتزنين اولي الرجاحة في الراي والسداد في المواقف.

المؤتمر الوطني الذي اذاق الناس الويلات وافقر العباد والبلاد وسرق ونهب وانتهك الحرمات ووقع في المحظورات ولم يبال بمعاناة الناس والامهم ياتي اليوم وعلي لسان رئيسه البروفيسور غندور ليتحدث عن رفضهم التضييق علي الناس في حياتهم ومعاشهم.

الدكتور غندور تناسي اخطاءهم الجسيمة وٱثامهم العظيمة ومافعلوه طوال الثلاثين عاماً من ممارسات جعلت انسان السودان متأخراً في كل شئ يقف ويتذيل القوائم ناهيك عن مايعانيه من بؤس وإملاق وفاقة ومع ذلك نراه ينتقد ويوجه النصح وهو ليس بناصح ولا امين.

غندور اعلن معارضة حزبه لأي اتجاه حكومي لرفع الدعم عن السلع والخدمات، وقال على صفحته الرسمية ب (فيسبوك) الوطني يرفض رفع الدعم في ظل الظروف التي يعيشها المواطن الآن)مضيفاً: نقف مع شعبنا في رفضه لرفع الدعم)

ونسال غندور وحزبه اين شعوركم هذا وتعاطفكم مع شعبكم والاف الشركات تمتص دم الشعب وتسرق قوته وتفسد في الارض وانتم ماضون في قهر الناس وقتلهم وليس فقط الاكتفاء بسرقتهم؟

اين انتم من معاناة الناس والامهم والضغوط التي يعيشونها واموال البترول تنهب وعوائد الصادر تسرق والادوية المنقذة للحياة تنعدم او كادت ، وحتي في حال توفرها فان غالب الناس عاجزون عن دفع ثمنها.

اين انتم من معاناة الناس وفسادكم يطال كل شي والسرقات تعم كل مؤسسة ، هذا غير الفساد الاداري والاخلاقي واقصاء الاخرين وتمكين غير المؤهلين علميا ولا اخلاقيا من تسنم الذروة وابعاد كل من ليس لكم به صلة في عملية فساد كبري فاقت التصور ، ولن نستطيع الاستمرار معك في ذكر نماذج الفساد والمخالفات ولن نسالك عن تقارير المراجع العام والتجاوزات التي يحويها كل تقرير كما لن نسالك عن اوجه اخري من الفساد انت تعرفها وجزء كبير من شعبنا يعرفها وماخفي اعظم.

اترك النصح ياغندور فلست في مقام الناصحين ودع دغدغة عواطف الناس والمتاجرة بمعاناتهم فانتم سبب اي بلاء نعيش تداعياته الان وحتي بعد حين.