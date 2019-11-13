شاهد.. محمد بن راشد يتوج السودانية هديل أنور بتحدي القراءة العربي

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توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأربعاء، الطالبة السودانية هديل أنور بطلة لتحدي القراءة العربي، وذلك خلال حفل احتضنته أوبرا دبي.
وتمكنت هديل من إقناع لجنة التحكيم بعد تأهل برفقة 4 أبطال آخرين إلى نهائيات النسخة الرابعة من تحدي القراءة العربي بعد منافسات ماراثونية طويلة خاضوها عبر عدة مستويات مع أكثر من 13.5 مليون طالب وطالبة.
كذلك توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مدرسة النووي من السعودية بجائزة المدرسة المتميزة، التي تم اختيارها من بين 67 ألف مدرسة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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