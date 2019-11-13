شاهد بالفيديو.. النجمة مها جعفر تشرح أنواع (السواقة) و (السواقين) في السودان وتحقق أعلى نسبة مشاهدات

قق فيديو نشرته نجمة السوشيال ميديا السودانية مها جعفر على موقع “يوتيوب” نسبة مشاهدات عالية وذلك بعد أقل من أربعة أيام من نشره على الموقع العملاق. وبحسب موقع النيلين فقد شرحت طبيبة الأسنان أنواع السواقة والسواقين في السودان وبشكل كوميدي تفاعل معه متداولوا المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وقد حصل الفيديو على نسبة مشاهدات فاقت ال 35 ألأف مشاهدة. Advertisements مها جعفر قلدت من خلال المقطع أشكال بعض السائقين مثل المرعوب والممل والخائف على سيارته وكثير الشكاوي للشرطة وغيرهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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