التنمية الاجتماعية بالخرطوم تطلق حملة لمكافحة العنف ضد المرأة

التاريخ: 13-نوفمبر-2019
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أكد الدكتور: معتصم السيد هاشم مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم إهتمام الوزارة بقضايا المجتمع وخصوصا المرأة لأهميتها وسط المجتمع وصمام أمانه من الانحرافات السالبة والهدامة جاء ذلك خلال مخاطبته صباح اليوم برئاسة
الوزارة انطلاق حملة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل التي نظمتها الادارة العامة للمرأة والاسرة بالتعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقال هاشم ان الوزارة تولي اهتماما بهذه الحملة وما يصاحبها
من مناشط وبرامج بافرادها عدد من المنابر التي تسهم في تحقيق معدلات خفض العنف ضد المرأة والطفل من خلال التوعية وتفعيل القوانيين التي تحمي المجتمع وبحسب إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة أشارت مدير الادارة العامة للاسرة والمرأة بالتنمية الاجتماعية أماني أبوسمرة الي أن الحملة تستمر خلال شهري نوفمبر وديسمبر وتحتوي على محاضرات بالمحليات والمراكز الاجتماعية ومدارس الثانوي بهدف تنوير المجتمع ببعض الممارسات ضد المرأة بهدف الوصول لمجتمع معافي بحضور الباحثين الاجتماعيين والمختصين في مجالات الاسرة والمجتمع.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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