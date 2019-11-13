تكليف مدير عام وزارة التخطيط بصلاحيات واختصاصات الوزير

التاريخ: 13-نوفمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة كلف والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد، مدير عام وزارة التخطيط العمراني المهندس نصر الدين علي عثمان بممارسة صلاحيات واختصاصات الوزير في القوانين الولائية والقومية واللوائح ذات الصلة، وذلك في أضيق نطاق وفي الأحوال ذات الصلة بالأعمال الحيوية، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للعمل بالوزارة، وذلك لحين تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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