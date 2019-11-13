سوق الخرطوم للأوراق المالية: تلاعب شركات في أموال المساهمين

كشف مساعد المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية عبد الرحمن عبد المجيد، عن تلاعب شركات في أموال المساهمين والعمل باسم السوق، وقال إن الشركة التي أثير حولها موضوع التلاعب لم تكن أسهمها متداولة بالسوق وقتها، وهي شركة خاصة وتم إيقاف التعامل معها بخطاب رسمي منها، والقضية أمام القضاء.

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وقال عبد المجيد في تصريح بحسب صحيفة الصيحة أمس: “أدلينا بكل المعلومات للجهات العدلية”، وأضاف بأن سوق الخرطوم للأوراق المالية اتخذ احترازات لعدم تكرارها مثل إنشاء بنك التسوية وصندوق ضمان التسويات، وجار العمل لصندوق حماية المستثمرين، ورفض عبد المجيد، الخوض في تفاصيل أسهم قيادات النظام السابق وقال إن السوق مفتوح للجميع والتعامل عبر مركز الإيداع، “ولكننا ملكنا المعلومات للجهات العدلية”، وأضاف بأن السوق لن يتأثر بقرار القضاء بحجزها أو بيعها أو شرائها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)