علياء أحمد هارون تكشف تفاصيل وحقائق مثيرة حول اعتقال والدها

كشفت كريمة الرئيس المفوض لحزب المؤتمر الوطني السابق مولانا أحمد هارون، د. علياء هارون لأول مرة، تفاصيل اعتقال والدها فجراً، وحقائق الخزانة المليئة بسبائك الذهب في الأبيض والتي تم اقتياده لفتحها ببصمة العين بحسب ما راج، ودخول مليشيات والدها إلى ميدان اعتصام القيادة العامة بالخرطوم.

وأفصحت علياء بحسب صحيفة الصيحة، عن وضع والدها الصحي الحالي وحقيقة إصابته في ركبته، وقالت أنهم سيطرقون جميع الجهات للإفراج عن والدها المعتقل منذ 11 أبريل الماضي بسجن كوبر أعقاب سقوط النظام، فيما وصفت الاعتقال بالتعسفي وغير القانوني، ونادت بتطبيق شعار الثورة “حرية.. سلام.. وعدالة”، واعتبرت أن السياسة كانت خصماً عليهم، وأن والدها أفنى جل وقته في خدمة البلاد دون حفظ صنيعه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)