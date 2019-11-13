رئيس الوزراء يوجه بضبط خطاب الحكومة الإعلامي

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كشف مصدر موثوق، أن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أصدر أمس، توجيهات داخلية بضبط الخطاب الإعلامي، على أن تكون التصريحات لوسائل الإعلام من الناطق الرسمي فقط .

يذكر أن تصريحات عدد من وزراء الحكومة الانتقالية أثارت مؤخراً جدلاً واسعاً وردود فعل داخلية وخارجية، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)