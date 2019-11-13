التاريخ: 13-نوفمبر-2019
6 مشاهدة
كشف مصدر موثوق، أن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أصدر أمس، توجيهات داخلية بضبط الخطاب الإعلامي، على أن تكون التصريحات لوسائل الإعلام من الناطق الرسمي فقط .
يذكر أن تصريحات عدد من وزراء الحكومة الانتقالية أثارت مؤخراً جدلاً واسعاً وردود فعل داخلية وخارجية، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يوجه بضبط خطاب الحكومة الإعلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.