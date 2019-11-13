لجان مقاومة الكلاكلات تطالب بإقالة والي الخرطوم ومعتمد جبل أولياء وحل “الوطني”

التاريخ: 13-نوفمبر-2019
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نفذت لجان مقاومة الكلاكلات بمحلية جبل أولياء وقفة احتجاجية أمام رئاسة المحلية السياسية رفعوا خلالها لافتات مناوئة للمعتمد وطالبوه بالرحيل فوراً وأمهلوه 72 ساعة للمغادرة .
وقال أحد المحتجين لمصادر، أنهم سلموا معتمد محلية جبل أولياء مذكرة مطلبية في أكتوبر الماضي ولكن المعتمد تجاهل المذكرة ولم يرد عليها .
وطالبت لجان المقاومة بإقالة والي الخرطوم ومعتمد محلية جبل أولياء في فترة اقصاها 72 ساعة وحل حزب المؤتمر الوطني بالمحلية. وهددوا بالتصعيد الثوري حال لم تنفذ مطالبهم، ورفعوا لافتات خطوا عليها “السابع عشر من نوفمبر لا والي لا معتمد حسب الوثيقة الدستورية”. ووصفوا المعتمد بـ”غير المتعاون” ويعمل بأسلوب النظام البائد.
وأفادت لجان المقاومة بحسب صحيفة الجريدة، بأن المذكرة التي دفعوا بها للمعتمد تحوي العديد من القضايا الخدمية بالاضافة لمطالبتهم بضرورة البحث عن مفقودي فض الاعتصام والقصاص لشهداء الثورة، كما شددت اللجان خلال مذكرتها على ضرورة إرجاع الميادين والساحات التي تم توزيعها لعناصر النظام البائد واهتمام بصحة البيئة بمنطقتهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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