أسرة الطالب محمد الماحي تنفذ وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية

التاريخ: 13-نوفمبر-2019
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نفذت أسرة الطالب المعتقل بالسجون المصرية محمد الماحي وقفة احتجاجبة أمس أمام مباني وزارة الخارجية وفي الأثناء سلمت الأسرة مذكرة للوزارة تطالب فيها باطلاق سراح ابنها الذي حكم عليه بالسجن لمدة عام وغرامة وقدرها 20 ألف جنيه مصري. وسردت في المذكرة بحسب صحيفة الجريدة، تفاصيل الاعتقال.
وقالت الاسرة: تم اعتقال محمد منذ الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي على أيدي القوات المصرية داخل الأراضي السودانية وهو أعزل وأعربت عن قلقها ازاء وضع ابنها الصحي بعد أن نما إلى علمها تعرض يده للكسر أثناء مطاردة القوات المصرية لمجموعة أخرى، ولم يتم عرضه حتى الوقت الراهن على الأطباء.
الحرطوم (أخبار الخليج 365)
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